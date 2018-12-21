Главные новости
В РоссииРоскомнадзор проверит BBC World News в ответ на действия британских властей против RTВ РоссииВице-губернатор Петербурга отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицейВ миреТрамп объявил о грядущей отставке министра обороны
Москва

Станцию "Славянский бульвар" на Смоленском направлении МЖД построят в 2019 году

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Станцию "Славянский бульвар" планируется построить в 2019 году на Смоленском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщил журналистам в пятницу заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, также предусмотрено строительство нового остановочного пункта "Славянский бульвар" и пассажирского терминала на Белорусском вокзале для приема и отправления пригородных электричек.

"В целом комплекс мер по строительству четвертого главного пути позволит увеличить объемы движения на участке Москва - Одинцово на восемь пар поездов сутки и сократить интервал движения поездов до 30 минут", - отметил заммэра.

Ранее в пятницу было запущено движение скоростных пригородных экспрессов Москва - Одинцово.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Одинцово

Новости по теме

Москва
В Москве открылась станция метро "Беломорская"В Москве открылась станция метро "Беломорская"
260-я станция московского метро разгрузит станцию "Речной вокзал" и сделает город ближе для 140 тыс. жителей Ховрино и Левобережного районаПодробнее
 В Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковкиВ Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковки
Авторы предложения утверждают, что действующий штраф несоразмерен стоимости платной стоянкиПодробнее
 В Москве задержали похитителей буквы "М" с вестибюля метро "Улица 1905 года"В Москве задержали похитителей буквы "М" с вестибюля метро "Улица 1905 года"
Фигурантов дела о вандализме нашли благодаря камерам слежения и отпустили под подписку о невыездеПодробнее
 В московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологов
Полиция и Росгвардия во время проверки нашли наркотики и травматическое оружиеПодробнее
В мэрии не получали запросов о строительстве СИЗО вместо "Бутырки" и "Красной Пресни"В мэрии не получали запросов о строительстве СИЗО вместо "Бутырки" и "Красной Пресни"
В собственности ФСИН в Новой Москве несколько земельных участков, на которых возможно такое строительствоПодробнее
 Кровля производственного здания обрушилась в подмосковном ДзержинскомКровля производственного здания обрушилась в подмосковном Дзержинском
Под завалами может находиться до восьми человекПодробнее
 Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифовВремя парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифов
С 15 декабря парковка на части улиц в центре столицы подорожала до 380 рублей в час и стала платной по воскресеньямПодробнее
 Морозная и солнечная зима останется в Москве всю неделюМорозная и солнечная зима останется в Москве всю неделю
По прогнозам синоптиков, температуры ночью в столице составят до минус 17 градусов, днем - до минус 11 градусовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 декабря6 фото
19 декабря
Фотохроника 19 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскомнадзор проверит BBC World News в ответ на действия британских властей против RTВ РоссииВице-губернатор Петербурга отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицейВ миреТрамп объявил о грядущей отставке министра обороныВ РоссииБольшая пресс-конференция Путина. Цитаты и контекстВ РоссииСуд в РФ рассмотрит вопрос о заочном аресте основателя Hermitage Capital БраудераВ РоссииПравозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток ареста

В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими

В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующимиСторонники независимости Каталонии заблокировали дороги после решения премьера Испании провести встречу министров в Барселоне Подробнее

Следствие оценило нанесенный Браудером ущерб бюджету РФ в 10,5 млрд рублей

В РБК сообщили, что пока не видели иска Росгвардии

Минсельхоз не обсуждал с экспортерами вопрос ограничения экспорта зерна

Цена Brent упала ниже $54 за баррель

Станцию "Славянский бульвар" на Смоленском направлении МЖД построят в 2019 году

Госпитализация фигурантки дела "Нового величия" Павликовой оказалась плановой

По словам адвоката, девушка проведет в больнице две недели из-за "невротического состояния" Подробнее

Медведев сменил главу Росимущества

Медведев сменил главу РосимуществаВместо Дмитрия Пристанскова на эту должность назначен Вадим Яковенко Подробнее

ОСК в 2018 году впервые за пять лет выполнит гособоронзаказ на 100%

Суд в Германии отказался рассматривать дело 95-летнего охранника концлагеря

Правительство Бельгии ушло в отставку

В МИД РФ отказались комментировать сообщения о высылке из России шведского дипломата

Китай увеличит стимулирование экономики в 2019 году

Пономарев возмутился поведением полиции при его освобождении из спецприемника

По словам правозащитника, его зачем-то привезли в ОВД, не дали дождаться сына и "вышвырнули" на улицу Подробнее

Реконструкция московского кинотеатра "Художественный" начнется в 2019 году

Минобороны впервые за 30 лет сделало массовую закупку новых автоматов

Томская область попыталась взыскать долг с арендатора леса, на которого указал Михалков

ФАС предупредила "Аэрофлот" о необходимости сделать ценообразование прозрачнее

МВД насчитало в России почти 2 млн нелегальных мигрантов

На развитие спорта в России направят 137 млрд рублей

Создателю "Мужского государства" дали два года условно за возбуждение ненависти к женщинам

В Красноярском крае завели дело после падения ребенка в яму с горящей золой

Глава хлебозавода "Черкизово" Соловьев отпущен под подписку о невыезде

Росгвардия подаст в суд на РБК из-за публикации о закупках продовольствия

Росгвардия подаст в суд на РБК из-за публикации о закупках продовольствияВедомство обвиняет издание в распространении недостоверной информации Подробнее

Приемного ребенка забрали из семьи вологодского священника, заподозренного изнасиловании

Россия и Куба увеличили срок взаимных поездок без визы до 90 дней

Аэропорт Иркутска заплатит "Аэрофлоту" за столкновение самолета с ястребом

Суд удовлетворил иск свердловской колонии к "Руси сидящей" из-за публикации о коррупции

Евросоюз согласовал нормы выбросов углекислого газа для грузовиков и автобусов

Большинство украинцев заявили, что не ждут улучшения жизни в стране в 2019 году

Медведев пообещал при необходимости ввести ручное управление нацпроектами

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');