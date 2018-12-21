Станцию "Славянский бульвар" на Смоленском направлении МЖД построят в 2019 году

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Станцию "Славянский бульвар" планируется построить в 2019 году на Смоленском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщил журналистам в пятницу заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, также предусмотрено строительство нового остановочного пункта "Славянский бульвар" и пассажирского терминала на Белорусском вокзале для приема и отправления пригородных электричек.

"В целом комплекс мер по строительству четвертого главного пути позволит увеличить объемы движения на участке Москва - Одинцово на восемь пар поездов сутки и сократить интервал движения поездов до 30 минут", - отметил заммэра.

Ранее в пятницу было запущено движение скоростных пригородных экспрессов Москва - Одинцово.