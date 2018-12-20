В Москве открылась станция метро "Беломорская"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в четверг открылась новая станция "Беломорская" Замоскворецкой линии метро.

"Это большое событие для Левобережного района - открывается долгожданная станция. На перспективных планах она была обозначена еще в 60-х годах, не прошло и шестидесяти лет, как эта станция появилась", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции.

Он отметил, что строить станцию на действующей ветке метро было непросто. "Но тем не менее работы все выполнены, станция закончена, как говорится, "поехали", - подчеркнул он.

"Беломорская" находится на участке Замоскворецкой линии столичного метрополитена между "Речным вокзалом" и "Ховрино". Она рассчитана на порядка 110 тыс. пассажиров в сутки.

2018 год станет рекордным по вводу новых линий и станций метро - 33 км линий и 17 станций, добавил мэр. "Беломорская", по его словам, разгрузит станцию "Речной вокзал" и сделает город ближе для 140 тыс. жителей Ховрино и Левобережного района.

"Беломорская" расположена на севере Москвы - вдоль одноименной улицы на пересечении с улицей Смольная. Она стала 260-й станцией московского метро. Работы по ее строительству начались в сентябре 2016 года. Они были осложнены тем, что велись на действующем участке "Речной вокзал" - "Ховрино" "зеленой" ветки метро. В связи с этим облицовку стен и потолка станции пришлось проводить по ночам после прекращения движения поездов.

В дизайне интерьеров станции присутствуют мотивы на тему природы русского Севера. Полы облицованы серым сибирским гранитом, колонны и стены выполнены в белом цвете, подвесные потолки - цвета морской волны, а светодиодные инсталляции создают иллюзию северного сияния.