Московские гостиницы на новогодние праздники забронированы почти 100%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Динамика бронирования гостиниц на новогодние каникулы в Москве сопоставима с периодом проведения в России Чемпионата мира по футболу, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Этим летом, во время Чемпионата мира по футболу, заполняемость столичных гостиниц впервые за много лет превысила 90%. От стереотипов о нас, которые, возможно, еще существовали за рубежом, не осталось камня на камне. Туристы увидели современный и гостеприимный мегаполис, куда хочется возвращаться", - сказала Н.Сергунина журналистам в понедельник.

По ее словам, загрузка в новогодние праздники уже сопоставима с показателями Чемпионата мира и достигает 90%.

"А в четырех- и пятизвездочных отелях в самом центре почти не осталось свободных номеров, они заполнены на 95%", - уточнила заммэра.

В пресс-службе Н.Сергуниной уточнили, что по итогам 2018 года столицу, как ожидается, посетят 23,5 млн туристов из российских регионов и из-за рубежа.

"Среднегодовую загрузку московских гостиниц теперь можно сравнить с показателями таких популярных у путешественников городов, как Париж, Амстердам и Лондон. Все больше гостей приезжает из дальнего зарубежья: из Китая, США, Германии, Великобритании, Италии, Франции", - заявил представитель пресс-службы.