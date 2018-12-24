Главные новости
В РоссииРоссияне назвали главными событиями года пенсионную реформу и открытие Крымского мостаВ РоссииВ "Роскосмосе" оценили финансовое положение госкорпорации как тяжелоеВ миреПриказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан
Москва

Московские гостиницы на новогодние праздники забронированы почти 100%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Динамика бронирования гостиниц на новогодние каникулы в Москве сопоставима с периодом проведения в России Чемпионата мира по футболу, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Этим летом, во время Чемпионата мира по футболу, заполняемость столичных гостиниц впервые за много лет превысила 90%. От стереотипов о нас, которые, возможно, еще существовали за рубежом, не осталось камня на камне. Туристы увидели современный и гостеприимный мегаполис, куда хочется возвращаться", - сказала Н.Сергунина журналистам в понедельник.

По ее словам, загрузка в новогодние праздники уже сопоставима с показателями Чемпионата мира и достигает 90%.

"А в четырех- и пятизвездочных отелях в самом центре почти не осталось свободных номеров, они заполнены на 95%", - уточнила заммэра.

В пресс-службе Н.Сергуниной уточнили, что по итогам 2018 года столицу, как ожидается, посетят 23,5 млн туристов из российских регионов и из-за рубежа.

"Среднегодовую загрузку московских гостиниц теперь можно сравнить с показателями таких популярных у путешественников городов, как Париж, Амстердам и Лондон. Все больше гостей приезжает из дальнего зарубежья: из Китая, США, Германии, Великобритании, Италии, Франции", - заявил представитель пресс-службы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Проезд в московском транспорте подорожает со 2 январяПроезд в московском транспорте подорожает со 2 января
Одна поездка будет стоить 38 рублей вместо 36, а срок действия билета на 60 поездок будет ограничен 45 днямиПодробнее
 В Москве открылась станция метро "Беломорская"В Москве открылась станция метро "Беломорская"
260-я станция московского метро разгрузит станцию "Речной вокзал" и сделает город ближе для 140 тыс. жителей Ховрино и Левобережного районаПодробнее
 В Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковкиВ Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковки
Авторы предложения утверждают, что действующий штраф несоразмерен стоимости платной стоянкиПодробнее
 В Москве задержали похитителей буквы "М" с вестибюля метро "Улица 1905 года"В Москве задержали похитителей буквы "М" с вестибюля метро "Улица 1905 года"
Фигурантов дела о вандализме нашли благодаря камерам слежения и отпустили под подписку о невыездеПодробнее
В московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологов
Полиция и Росгвардия во время проверки нашли наркотики и травматическое оружиеПодробнее
 В мэрии не получали запросов о строительстве СИЗО вместо "Бутырки" и "Красной Пресни"В мэрии не получали запросов о строительстве СИЗО вместо "Бутырки" и "Красной Пресни"
В собственности ФСИН в Новой Москве несколько земельных участков, на которых возможно такое строительствоПодробнее
 Кровля производственного здания обрушилась в подмосковном ДзержинскомКровля производственного здания обрушилась в подмосковном Дзержинском
Под завалами может находиться до восьми человекПодробнее
 Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифовВремя парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифов
С 15 декабря парковка на части улиц в центре столицы подорожала до 380 рублей в час и стала платной по воскресеньямПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссияне назвали главными событиями года пенсионную реформу и открытие Крымского мостаВ РоссииВ "Роскосмосе" оценили финансовое положение госкорпорации как тяжелоеВ миреПриказ о выводе американских войск из Сирии уже подписанКультураСергей Юрский попал в больницуВ миреТрамп назначил нового главу ПентагонаВ РоссииТела всех погибших на шахте в Соликамске подняты на поверхность

Космонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в "Союзе"

Космонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в "Союзе"Они подтвердили, что дыра была просверлена изнутри корабля Подробнее

Турецкие полицейские перехватили крупную партию экстази

Глава Минкомсвязи пообещал разобраться с тенденцией подорожания услуг связи

Система раннего оповещения о цунами в Индонезии перестала работать с 2012 года

Дрофа объявлена птицей 2019 года в Казахстане

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в I квартале 2019 года

Бельгийские ученые подсчитали, что богатые живут на девять лет дольше бедных

Житель Тулы незаконно прописал у себя 250 иностранцев

Глава Кубани назвал курортный сбор жизненной необходимостью

Магазины Metro в Москве и Балашихе использовали фиктивную схему утилизации продукции

Комплексы "Бал" после учений в Крыму вернули на базу

Пашинян 27 декабря приедет с визитом в Россию

Российский вратарь Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

Госдеп США предупредил об опасности терактов в Барселоне в праздники

Госдеп США предупредил об опасности терактов в Барселоне в праздникиК особой осторожности призывают гуляющих по улице Рамбла, где в 2017 году произошел наезд на пешеходов Подробнее

Естественная убыль населения в Японии поставила исторический рекорд

Сидящий в клетке медведь серьезно ранил человека в Приморье

Лукашенко 25 декабря приедет в Россию на переговоры с Путиным

Организатор и трое членов крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" получили от 9 до 17 лет колонии

Московские гостиницы на новогодние праздники забронированы почти 100%

СКР попросит арестовать фигурантов дела о гибели людей при пожаре на шахте Соликамска

Военные в США не перестанут сообщать о перемещениях Санты, несмотря на приостановку работы правительства

Апелляционный суд в Приморье снял арест с косаток и белух в "китовой тюрьме"

Зоозащитники опасаются, что теперь животных могут вывезти за границу Подробнее

Импорт в Китай в 2018 году впервые превысит $2 трлн

Полис ОСАГО предложили привязывать к водителю или машине по выбору покупателя

Рубль вырос к доллару и евро перед пиком налоговых выплат декабря

Два вагона электрички сошли с рельсов под Туапсе

"Золото" за упорство

"Золото" за упорствоИтоги года в золотодобыче Подробнее

Последствия цунами в Индонезии

Последствия цунами в Индонезии7 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');