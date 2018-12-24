Музей Солженицына открылся в московской квартире на Тверской улице

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Церемония открытия музея-квартиры писателя, Нобелевского лауреата Александра Солженицына состоялась в понедельник в Москве.

Квартира расположена на первом этаже корпуса 8 дома 12 на Тверской улице, где Солженицын жил до 12 февраля 1974 года, когда его арестовали после выхода романа "Архипелаг ГУЛАГ". Он был обвинен в измене родине и на следующий день его выслали из СССР. В этой квартире он жил затем с 1994 по 2002 годы.

В церемонии открытия приняли участие вдова Солженицына Наталья, заммэра Москвы Наталья Сергунина, глава департамента культуры города Александр Кибовский. "Это (открытие музея - ИФ) - дань уважения тем людям, которые были с ним в этот период. Я считаю, что этот музей будет крайне востребован. Прикоснуться к великому можно не только через произведения, но и через такое ощущение эпохи, быта", - сказала Сергунина.

Экспозиция музея-квартиры рассказывает о жизни и творчестве Солженицына. Пространство делится на тематические секции: "Кухня Солженицыных", воссоздающая неповторимую атмосферу жизни интеллигенции 1970-х гг., зал "Нобелиана", "Арест", "Работа над "Красным колесом"", "Фотолаборатория 1970-х гг.", "Кабинет Солженицына 1990-х гг.".

В этом же доме под музей отдана еще одна квартира, где находится небольшая библиотека, будут проходить лекции, кинопоказы и занятия для детей.

После кончины писателя в 2008 году Большая Коммунистическая улица в Москве была переименована в его честь. Год назад на доме, где жил писатель, была открыта мемориальная доска. В день столетия Солженицына 11 декабря в Москве ему открыли памятник.