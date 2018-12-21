Проезд в московском транспорте подорожает со 2 января

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Тарифы на проезд в столичном транспорте вырастут на 5% в 2019 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"В 2019 году цена разовой поездки не изменится. Стоимость других билетов вырастет на уровне инфляции. В целом в 2019 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах 5,1%. Некоторые непопулярные у пассажиров билеты будут упразднены", - сказали в пресс-службе.

Так, со 2 января 2019 года проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте составит 38 рублей за поездку вместо 36 рублей в 2018 году. Стоимость билета "Единый" на 60 поездок составит 1900 рублей вместо 1765 рублей. Срок действия билета с момента покупки составит 45 дней, так как большинство пассажиров успевают использовать билет быстрее. Проезд по тарифу "90 минут" на карте "Тройка" составит 59 рублей - на 3 рубля больше, чем в 2018 году.

В 2019 году также незначительно изменится стоимость безлимитных билетов. "Единый" на 30 суток будет стоить 2170 рублей вместо 2075, на 90 дней - 5430 рублей вместо 5190.

Цена льготного билета для учащегося - школьников, студентов, ординаторов и аспирантов на месяц в метро составит 395 рублей вместо 380, на наземный транспорт - 260 рублей вместо 250 рублей, сказал собеседник агентства.

Кроме того, в 2019 году будут отменены несколько непопулярных билетов. Вместо билетов ТАТ на 60 поездок можно будет использовать безлимитный ТАТ на 30 дней. Его стоимость в 2019 году - 1140 рублей, что ниже, чем стоимость ТАТ на 60 поездок в 2018 году, отметили в департаменте.

Упразднят также билеты "Единый" на 20 и 40 поездок и 7 суток - пассажиры смогут заменить их билетом "Кошелек" карты "Тройка", а также "Единым" на 60 поездок.

Во всем виноват бензин

В департаменте отметили, что вопрос о необходимости увеличения тарифов подняли крупнейшие перевозчики Москвы, это связано с инфляцией, ростом цен на электроэнергию, топливо, запчасти.

"Рост расходов только на дизельное топливо за 2018 год составил 26,7%, а важные запчасти для автобусов подорожали примерно на треть. Кроме того, расходы увеличились в связи с активным расширением метрополитена - в 2018 году открыто 15 станций, а также постоянным развитием маршрутной сети города, добавлением новых маршрутов и остановок. Мы окажем поддержку перевозчикам, поэтому тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся только в пределах 5,1%, что примерно соответствует среднегодовому уровню инфляции", - сказали департаменте.