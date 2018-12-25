В московском метро появилась карта "Тройка" в виде наклейки и вкладыша

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В московском метрополитене появились транспортные карты "Тройка" в виде наклеек и вкладышей, сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы во вторник.

"Московский метрополитен выпустил транспортные карты "Тройка" в виде наклеек и вкладышей. Их можно приобрести в сувенирных витринах на стойках "Живое общение" и в магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная". Размер новых носителей примерно в два раза меньше, чем у обычной "Тройки"", - говорится в сообщении.

Наклейку с функцией проездного можно прикрепить на смартфон. Для этого нужно отклеить прозрачный стикер с оборотной стороны "Тройки" и приложить к корпусу телефона. Карту-вкладыш достаточно просто положить в чехол с гаджетом.

Обновленную карту "Тройка" выпустили тиражом 500 экземпляров - 250 наклеек и столько же вкладышей. Стоимость вкладыша - 300 рублей, а наклейки - 350 рублей.