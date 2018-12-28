Гидрометцентр дал прогноз на январские праздники в Москве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Новый год жители Москвы встретят при температуре -10, 1-3 января будет слабый мороз до -1 градуса, а 4 января начнется похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Буквально с первых часов нового года будет значительно понижаться давление и повышаться температура", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, бой курантов в полночь москвичи услышат при температуре около -10 градусов, однако уже к утру 1 января потеплеет до -5. Днем 1 января -3...-8, причем давление в течение суток понизится на 15 мм. рт. ст.; ожидается ветер 5-7 м/с и небольшой снег.

2 и 3 января ожидается -1...-6 градусов днем и около минус 6-8 градусов ночью.

4 января начнется небольшое похолодание из-за распространения влияния на Московский регион зоны высокого давления. Ожидается от -4 до -9 градусов, и в последующие дни до Рождества такой температурный режим сохранится или понизится, свидетельствуют предварительные расчеты Гидрометцентра.

В среду Вильфанд поделился с "Интерфаксом" первым прогнозом на новогоднюю ночь, текущие расчеты этот прогноз подтверждают. Метеоролог напомнил, что в столице будет много снега, можно будет играть в снежки и "лепить снежных баб".