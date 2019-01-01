Проезд в электричках в Москве подорожал на 2 рубля

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Стоимость проезда в пригородных поездах по территории Москвы и области с 1 января увеличилась и в течение 2019 года пересматриваться больше не будет, сообщили "Интерфаксу" в департаменте экономической политики и развития столицы.

"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы вырос на 2 рубля до 36, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - на 1 рубль до 23 рублей", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что предыдущий раз тарифы на проезд в электричках столичного региона повышались полтора года назад.

Между тем, рост тарифов на остальной общественный транспорт Москвы - в среднем на 5% - произойдет только со 2 января, так как в новогоднюю ночь он работал без перерыва.