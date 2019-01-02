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Москва

Гуляния на Тверской улице в центре Москвы завершились

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Трехдневные гуляния по случаю встречи Нового года на Тверской улице в центре столицы завершились в среду в 20:00 , для автомобилей ее откроют в 18:00 3 января, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Посетители праздника "Новый год моего детства", проходившего на Тверской улице в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" с 31 декабря по 2 января, смотрели праздничные концерты и спектакли, цирковые и спортивные шоу, участвовали в творческих и спортивных мастер-классах, играли в интеллектуальные игры, пробовали лучшие угощения и фотографировались на фоне елок и арт-объектов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за три дня на четырех площадках на Тверской улице прошло 898 мастер-классов, 453 спортивные программы, 408 культурно-анимационных мероприятий, показаны 351 уличный спектакль от проекта "Золотая Маска" в городе" и 136 концертов, в которых приняли участие более 750 артистов.

В настоящее время на Тверской улице ведутся работы по демонтажу праздничных конструкций.

Тверская улица между Пушкинской и Манежной площадями, а также Охотный Ряд, участки Моховой улицы и Театрального проезда закрывались для автомобилистов с 29 декабря. Движение машин по ним планируют запустить в 18:00 3 января, участки прилегающих к ним переулков - к 21:00 того же дня.

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Теги: Москва

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