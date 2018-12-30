Еще несколько улиц в центре Москвы перекроют для подготовки встречи Нового года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В центре Москвы в связи с подготовкой и празднованием встречи Нового года в воскресенье вводятся дополнительные ограничения на движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы.

Так, с 0:00 30 декабря до 08:00 3 января на автомобилях нельзя проехать по Варварке; с 14:00 воскресенья до 08:00 3 января - по улице Ильинка, Большому и Малому Черкасским переулкам.

С 15:00 30 декабря до конца дня 2 января перекроют улицу Петровка (от Театрального проезда до Дмитровского переулка), Театральный проезд (от Петровки до Рождественки), улицу Петровские линии, Рахмановский переулок, Неглинную (от Петровского бульвара до Рахмановского переулка), а также Крапивенский переулок.

Ранее до 18:00 3 января было закрыто движение по Тверской улице между Манежной и Пушкинскими площадями, а также по улицам Охотный Ряд, Моховой (от Воздвиженки до Тверской) и по Театральному проезду (от Большой Дмитровки до Петровки", - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, до 21:00 3 января для движения транспорта будут закрыты участок Большой Дмитровки от Охотного ряда до Дмитровского переулка, а также участки переулков, примыкающих к Тверской улице: Большого и Малого Гнездиковских, Леонтьевского, Козицкого, Глинищевского, Вознесенского, Брюсова, Газетного и Никитского.

В пресс-службе ГУП "Мосгортанс" сообщили "Интерфаксу", что в связи с закрытием автомобильного движения по центральным улицам изменены маршруты автобусов №№К, м1, м2, м3, м5, м6, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и с43, а также ночных автобусов №№н1, н2 и н11.