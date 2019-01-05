Москва Снос московских пятиэтажек

Около 600 тыс. кв.м жилья построят в Москве по программе реновации за год

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В течение этого года планируется построить около 600 тысяч квадратных метров жилья для переселенцев по программе реновации, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Программа реновации развернулась, и уже с этого года мы начинаем массовый ввод жилья для переселенцев. По итогам этого года планируется сдать около 600 тысяч квадратных метров", - сказал он.

Заммэра отметил, что, уже начиная со следующего года, планируется строить и передавать под заселение не менее одного миллиона квадратных метров жилья.

Ранее Хуснуллин сообщал, что в этом году планируется снести порядка 70 старых домов в рамках программы реновации. Как отметил заммэра, освобождающиеся под старыми домами площадки могут быть вовлечены в застройку новых кварталов.

Принятая летом 2017 года программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос более пяти тысяч домов. Программа затронет около одного миллиона москвичей. По оценкам властей всего в рамках программы реновации в городе построят около 40 млн кв.м жилья.

Перед лицом реновации

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1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.Хрущевки, а в программу реновации вошли не только они, в свое время стали ответом на вопрос обеспечения граждан СССР жильем. Быстровозводимые дома решали задачу переселения жителей сел, расселения бараков и коммуналок, строительства моногородов.Массово сооружавшиеся панельные или кирпичные дома заполнили не только городское пространство - они вошли в отечественное кино, фотографию, литературу, став декорациями городских драмВ текущем тысячелетии власти Москвы решили, что многие подобные строения проще снести, чем ремонтироватьТаким образом повсеместный ремонт, уже ставший визитной карточкой города, проник с московских улиц в дома жителей. Как всегда в таких случаях, после жителей с вызовами столкнется, очевидно, и местный малый бизнес.7 июля на Московском урбанистическом форуме публике был представлен макет, представляющий собой этаж новой московской новостройки, предназначенной для переселения жителей домов, попавших под действие программы реновации. 9 июля в квартирах и комнатах макета многолюдно, периодически перед входом в &quot;дом&quot; образуется очередь, и это несмотря на то, что попасть в квартиры можно не только через импровизированный подъезд, но и через &quot;балконы&quot; квартир.
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.
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