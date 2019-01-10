Обыск в домах экс-главы Серпуховского района Шестуна и его тестя продлился 20 часов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Следователи почти сутки обыскивали дома бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна и его тестя, сообщила "Интерфаксу" в четверг супруга экс-чиновника Юлия Шестун.

"Накануне в 6:30 утра следователи пришли с обыском в дом Александра Шестуна, а в 21:30 по московскому времени переместились в соседний дом, который принадлежит моему отцу. Закончился обыск уже сегодня где-то в 2:30 ночи", - сказала Юлия Шестун.

По ее словам, обыск проводили примерно 20 сотрудников. Следственное действие в рамках уголовного дела в отношении Шестуна проводилось повторно для изъятия информационных источников. "В ходе обыска из нашего дома забрали четыре телевизора, купленные 5-6 лет назад, а также несколько спортивных тренажеров, в том числе беговую дорожку и эллипс. Хотели забрать зимнюю верхнюю одежду, но передумали. Зато забрали несколько сувенирных кинжалов, два охотничьих ружья, пистолет, которые находились в сейфе, опечатанном следователями при обыске еще 13 июля прошлого года", - рассказала Шестун.

В доме отца, по ее словам, следователи изъяли документы на родительский автомобиль. "Также в протоколе обыска я увидела документы, вернее какие-то доверенности, связанные с машинами Шестуна и его мамы. Раньше я не видела таких документов, ничего о них не знаю, и откуда достали их следователи я тоже не видела. Это я отметила в протоколе", - сказала Шестун.

"Интерфакс" не располагает официальным комментарием СК по этому поводу.

Шестун был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в середине июня 2018 года.

Позднее следствие уточнило квалификацию действий экс-чиновника. В настоящее время он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по уголовному делу признана администрация Серпуховского района.

Шестун отвергает все обвинения и называет дело заказным.