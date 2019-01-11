Интервал движения поездов на Курском направлении МЖД восстановлен

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Штатная работа системы регулирования движения поездов в автоматическом режиме на перегоне Царицыно - Перерва Курского направления Московской железной дороги полностью восстановлена, сообщила в пятницу пресс-служба дороги.

В настоящее время диспетчерский аппарат МЖД проводит работу по вводу поездов в график.

Ранее сообщалось о нарушении скоростного режима на участке Царицыно - Перерва из-за действий сторонней организации, повредившей кабель устройства регулировки движением поездов в автоматическом режиме, из-за чего была нарушена его штатная работа.

На период восстановительных работ движение поездов не приостанавливалось, а было организовано по специальному режиму со снижением скорости. Это позволило обеспечить безопасную перевозку пассажиров в часы пик.