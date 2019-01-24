Поезд в Подмосковье сбил насмерть мужчину в наушниках

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Молодой человек погиб под колесами поезда в Подмосковье, не услышав его приближения. Об этом сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Лариса Марковец.

По ее словам, вечером 23 января 22-летний мужчина возвращался домой с курсов повышения квалификации. Переходя в неположенном месте железнодорожные пути около станции Немчиновка (Одинцовский район), он не услышал звук приближающегося поезда, так как в это время находился в наушниках.

Марковец отметила, что от удара электропоезда молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление электропоезда и всех обстоятельств произошедшего", - сказала "Интерфаксу" Марковец.