В Москве повысили уровень погодной опасности из-за субботней метели

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в московском регионе 26 января до "желтого" из-за усиления ветра и метели.

Как сообщает ведомство, предупреждение о неблагоприятных погодных условиях действует с 9:00 26 января в течение 12 часов.

По прогнозу Гидрометцентра, в субботу и воскресенье в Москве порывы ветра могут достигать местами 12-17 м/с. В выходные в Москве и Московской области будет идти снег, местами сильный, ожидается метель и снежные заносы.

В ночь на субботу в Москве ожидается минус 16-18, днем температура ожидается в районе минус 8-10 градусов.

В воскресную ночь синоптики прогнозируют температуру воздуха до минус 8-10 градусов, днем потеплеет до минус 3-5 градусов.

По оценке синоптиков, к утру понедельника в Москве местами может выпасть порядка 20 мм осадков, это около половины месячной нормы, которая в январе составляет 42 мм.

В московской мэрии заявили, что коммунальные службы приведены в повышенную готовность в связи с надвигающимся снегопадом.

Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, для ликвидации последствий снегопада приведены в готовность около 9 тыс. единиц снегоуборочной техники.