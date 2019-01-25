Жителям центральной части Европейской России пообещали потепление к началу следующей недели

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В выходные центр Европейской части России покинет морозный антициклон, на его место придут циклоны с запада и юга, которые принесут обильные осадки с усилением ветра.

"В выходные морозный антициклон покинет регион, уступив место циклонам с запада и юга и их фронтальным системам, которые принесут повышение температуры, снегопады, метели и усиление ветра", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра в пятницу.

В субботу, 26 января, под влиянием атмосферных фронтов в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидается снег, днём местами сильный, метель, скорость ветра будет достигать 12-17 м/с, на юге местами гололед.

Преобладающая температура воздуха ночью -20...-13 градусов, местами до -28; днем -14...-7, на юге до -1.

В Смоленской области прогнозируется сильный снег так же, как в субботу и воскресенье в Калужской и Тверской областях.

В воскресенье в Московской, Тульской, Ивановской, Брянской, Курской, Орловской, Белгородской областях ожидается сильный снег, метель, гололедные явления и ветер до 17 м/с.

В воскресенье и понедельник в Ярославской, Липецкой, Тамбовской областях сильный снег, метель, ветер 15-18 м/с.

В понедельник и вторник, 27-28 января, в зоне атмосферных фронтов южного циклона, в ЦФО пройдет снег, местами сильный. Ветер будет усиливаться до 12-17 м/с с метелью, в округе местами ожидается гололед, снежные заносы.

Преобладающая температура воздуха ночью -14...-7 градусов, на севере до -19, днем -10...-3; на юге ночью и днем -7...0.