Мосгордума отказалась вводить ограничения на реагенты для зимней уборки

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Мосгордума в понедельник отклонила законопроект об ограничении использования в Москве противогололедных реагентов.

По мнению автора законопроекта - председателя совета муниципальных депутатов округа Якиманка Александра Моревого, - решение об использовании реагентов на придомовых территориях должно приниматься на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. В частности, предлагалось запретить применять реагенты на территориях учреждений образования и здравоохранения, на детских и спортивных площадках, а также на особо охраняемых природных территориях и в зеленых массивах.

Помимо этого, предлагалось увеличить штрафы за нарушение правил применения реагентов для граждан с 3-4 тысяч рублей до 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц - с 40 тысяч рублей до 30-100 тысяч, для юрлиц - до 300-500 тысяч рублей (сейчас до 300 тысяч).

Ранее профильная комиссия Мосгордумы не рекомендовала к принятию законопроект об ограничении использования реагентов.

Заместитель руководителя департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский выступил против принятия законопроекта, заявив, что средства, применяемые в Москве в борьбе с гололёдом, прошли государственную экологическую экспертизу. "Эта технология имеет право жить и работать. Противогололедные материалы, поставляемые в Москву, проходят контроль качества. В западных странах, кстати, используются химические реагенты такого же состава. Это дорогие реагенты, потому что качественные и экологически чистые", - сказал чиновник.

Власти Москвы ранее неоднократно заявляли, что не откажутся от применения реагентов зимой. В декабре 2018 года в департаменте здравоохранения Москвы выразили уверенность, что используемые в городе противогололедные солевые реагенты не вызывают массовых аллергических реакций у детей.