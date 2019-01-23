Роспотребнадзор заявил, что противогололедные реагенты безвредны для здоровья

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Статистика не подтверждает предположения о том, что противогололедные реагенты обостряют хронические заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С реагентами мы смотрели не раз. В этом году там ничего не меняли. Есть аргументированные основания их использовать. Когда говорят о том, что реагенты якобы приводят к обострению хронических заболеваний - статистика этого не показывает", - сказала Попова в среду на заседании внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме.

Власти Москвы ранее неоднократно заявляли, что не откажутся от использования противогололедных реагентов. В столице для уборки улиц применяются композиции хлористого кальция и натрия, композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия, а также композиции мраморного щебня, соли муравьиной кислоты и хлорида натрия (пищевая соль).

Летом 2018 года сообщалось со ссылкой на сайт госзакупок, что власти Москвы выделили на закупку противогололедных реагентов суммарно около 6 млрд рублей. Заказчик поставок выступило ГБУ "Автомобильные дороги".

В декабре 2018 года в департаменте здравоохранения Москвы выразили уверенность, что используемые в городе противогололедные солевые реагенты не вызывают массовых аллергических реакций у детей.