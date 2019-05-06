10 торговых центров в Москве получили угрозы минирования

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Массовая волна сообщений об угрозе взрывов в московских торговых центрах стала поступать с 17:30 в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Письма с угрозами, в частности, поступили в отношении торговых центров на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также нескольких объектов на Тверской улице", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы поступили относительно примерно десятка объектов.

Он уточнил, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверки поступивших анонимных сигналов.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.