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Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
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Фото: Роман Пименов, Интерпресс/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Волна анонимных сообщений об угрозе взрывов, начавшаяся около 17:30 понедельника, продолжается в столице, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"За час письма с угрозами поступили в адрес 20 столичных объектов, в основном торговых центров", - сказал собеседник агентства в понедельник.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов проводят проверки всех поступивших анонимных сообщений.

До этого сообщалось о "минировании" около десятка объектов.

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Москва

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