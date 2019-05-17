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В Москве задержали оставившую свою дочь в больнице женщину

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали мать, оставившую маленькую дочь в одной из клиник Москвы.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий столичные полицейские установили личность, а затем задержали мать девочки, которая в настоящее время доставляется для проведения следственных действий", - сообщил представитель столичной полиции Юрий Титов.

Ранее сообщалось о возбуждении двух уголовных дел по факту происшествия.

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка)", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу представитель столичного СК Юлия Иванова.

По данным следствия, накануне неизвестная женщина, лицо которой было скрыто медицинской маской, оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и скрылась.

"Врачи незамедлительно обратились с сообщением в правоохранительные органы. Девочка находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказала Иванова.

Москва

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