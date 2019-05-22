Останкинская башня окрасилась в цвета ФК "Локомотив" в честь его победы в Кубке России

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Останкинская башня сменила подсветку на бело-красно-синюю в честь победы Футбольного клуба "Локомотив" в Кубке России по футболу сезона-2018/19.

"Останкинская башня на сутки окрасилась в наши цвета", - говорится в сообщении в официальном аккаунте "Локомотива" в твиттере.

Останкинская башня на сутки окрасилась в НАШИ цвета 🏆#ЭтоНАШАИС10РИЯ pic.twitter.com/txUBxnNKME — ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) May 22, 2019

"Локомотив" в среду обыграл екатеринбургский "Урал" в финале Кубка России в Самаре и стал восьмикратным его обладателем.