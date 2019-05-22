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Останкинская башня окрасилась в цвета ФК "Локомотив" в честь его победы в Кубке России

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Останкинская башня сменила подсветку на бело-красно-синюю в честь победы Футбольного клуба "Локомотив" в Кубке России по футболу сезона-2018/19.

"Останкинская башня на сутки окрасилась в наши цвета", - говорится в сообщении в официальном аккаунте "Локомотива" в твиттере.

"Локомотив" в среду обыграл екатеринбургский "Урал" в финале Кубка России в Самаре и стал восьмикратным его обладателем.

ФК Локомотив

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