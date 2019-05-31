Электричка сбила трех человек на востоке Москвы
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Несчастный случай произошел на станции "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый ситуацией.
"Электропоезд в 08:15 задел трех человек, переходивших пути. В результате инцидента один человек погиб, двое госпитализированы", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшие переходили пути в неположенном месте.
Инцидент привел к задержке нескольких электричек.