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Электричка сбила трех человек на востоке Москвы

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Несчастный случай произошел на станции "Электрозаводская" Казанского направления Московской железной дороги, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый ситуацией.

"Электропоезд в 08:15 задел трех человек, переходивших пути. В результате инцидента один человек погиб, двое госпитализированы", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие переходили пути в неположенном месте.

Инцидент привел к задержке нескольких электричек.

Москва

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