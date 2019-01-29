Главные новости
МоскваСуд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из ТретьяковкиВ РоссииМоскалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщинЭкономикаЭксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два года
Москва

Электричка сбила двух мужчин в Одинцово

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Двое мужчин попали под электричку в Подмосковье, один из них погиб, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

"Сегодня в районе платформы Отрадное Белорусского направления электропоездом сообщением Можайск - Москва травмированы двое мужчин, один из которых смертельно", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, мужчины переходили пути по настилу перед приближающимся электропоездом.

"На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства случившегося выясняются", - добавил собеседник агентства.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Подмосковье

Новости по теме

Москва
Суд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из ТретьяковкиСуд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки
Сам Денис Чуприков отказался комментировать предъявленное ему обвинение, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себяПодробнее
 Власти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализациюВласти Москвы опровергли сообщения об ограничениях на госпитализацию
Ранее появилась информация о том, что столичным скорым рекомендовано сокращать число госпитализацийПодробнее
 Высота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметраВысота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметра
В Подмосковье высота снежного покрова приблизилась к 57 смПодробнее
 За выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадковЗа выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадков
По прогнозу синоптиков, снегопад сохранится в столичном регионе до утра 28 январяПодробнее
Власти Москвы призвали горожан отказаться от личного транспорта из-за снегопадаВласти Москвы призвали горожан отказаться от личного транспорта из-за снегопада
В Дептрансе пояснили, что на дорогах ожидается гололедица и снежные заносы, а местами будет метельПодробнее
 Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные суткиТреть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки
По предварительным расчетам, к 6:00 воскресенья выпало около 13 мм осадков при месячной январской норме в 42 ммПодробнее
 Субботний снегопад в Москве оказался самым мощным почти за 70 летСубботний снегопад в Москве оказался самым мощным почти за 70 лет
За несколько часов выпало 10 мм осадков в эквиваленте водыПодробнее
 Экс-замминистра энергетики Кравченко задержан в МосквеЭкс-замминистра энергетики Кравченко задержан в Москве
Он подозревается в мошенничествеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 января6 фото
28 января
Фотохроника 28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваСуд арестовал обвиняемого в краже картины Куинджи из ТретьяковкиВ РоссииМоскалькова предложила учитывать воспитание детей в трудовом стаже женщинЭкономикаЭксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два годаВ РоссииМинюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителямиЭкономикаВ Минфине РФ оценили шансы получить от Венесуэлы выплаты по внешнему долгуСпортВладимир Крамник объявил о завершении карьеры

Глава Нацразведки США озвучил предполагаемые планы России на будущее

Глава Нацразведки США озвучил предполагаемые планы России на будущееДэн Коутс считает, что Москва будет взламывать украинские выборы, помогать Мадуро в обмен на доступ к нефти и модернизировать средства радио-электронной борьбы Подробнее

Неожиданный рост ВВП в 2018 году объяснили строительством "Ямал-СПГ"

Ранее Минэкономразвития опубликовало оценку в 2% при прогнозе в 1,8%, связав это со "строительным бумом" Подробнее

Электричка сбила двух мужчин в Одинцово

Фотохроника 29 января

Фотохроника 29 января6 фото

Пять человек арестованы в Бразилии в связи с прорывом плотины Vale

К 2035 году Джакарта станет самым населенным городом в мире

На избившего стюардессу пассажира рейса Петербург - Анталия завели уголовное дело

Полисы ОСАГО подорожают на 10% в случае увеличения лимита выплат до 2 млн рублей

Правительство предложило Росгвардии провести массовые проверки ЧОПов

Матвиенко попросила Минкомсвязи решить проблему глушения Украиной российского ТВ

Против юрлиц "Натали Турс" поданы иски на 65,5 млн рублей

Индекс потребительского доверия в США упал до минимума за 1,5 года

Нацразведка США заподозрила РФ в планах устроить кибератаки для вмешательства в выборы на Украине

Бой Нурмагомедова и Макгрегора принес UFC рекордные $86,4 млн

Renault отзовет в России 3,6 тысяч машин из-за проблем с подушками безопасности

Жителей Западной Сибири предупредили о 45-градусных морозах

На Украине зарегистрирован 23-й кандидат в президенты

Два военных самолета США провели разведку у границ России

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');