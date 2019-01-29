Электричка сбила двух мужчин в Одинцово

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Двое мужчин попали под электричку в Подмосковье, один из них погиб, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

"Сегодня в районе платформы Отрадное Белорусского направления электропоездом сообщением Можайск - Москва травмированы двое мужчин, один из которых смертельно", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, мужчины переходили пути по настилу перед приближающимся электропоездом.

"На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства случившегося выясняются", - добавил собеседник агентства.