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Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве

Андрей Кулаков подозревается в убийстве зампреда местной общественной палаты

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава администрации Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан по подозрению в причастности к гибели заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу осведомленный источник.

"Сегодня Кулаков задержан на рабочем месте. Он подозревается в причастности к смерти Исаенковой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тело Исаенковой было обнаружено 2 мая в ее автомобиле.

"Изначально признаков насильственной смерти на ее теле не было обнаружено, но экспертиза показала, что женщина была убита", - сказал источник.

Позже представитель областного главка Следственного комитета (СК) Евгения Кирюшина подтвердила задержание Кулакова по подозрению в убийстве Исаенковой.

Она не уточнила других подробностей, отметив, что в настоящее время Кулакова допрашивает следователь и следствие в дальнейшем намерено ходатайствовать перед судом о заключении Кулакова под стражу.

В свою очередь, пресс-служба главного управления территориальной политики Московской области сообщила, что Кулаков ушел в отставку.

"29 мая 2019 года Кулаков Андрей Николаевич досрочно прекратил полномочия главы Раменского района Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исполняющим обязанности назначен первый замглавы муниципального района Николай Воробьев.

Московская область Андрей Кулаков

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