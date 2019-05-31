Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве
Андрей Кулаков подозревается в убийстве зампреда местной общественной палаты
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава администрации Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан по подозрению в причастности к гибели заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу осведомленный источник.
"Сегодня Кулаков задержан на рабочем месте. Он подозревается в причастности к смерти Исаенковой", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тело Исаенковой было обнаружено 2 мая в ее автомобиле.
"Изначально признаков насильственной смерти на ее теле не было обнаружено, но экспертиза показала, что женщина была убита", - сказал источник.
Позже представитель областного главка Следственного комитета (СК) Евгения Кирюшина подтвердила задержание Кулакова по подозрению в убийстве Исаенковой.
Она не уточнила других подробностей, отметив, что в настоящее время Кулакова допрашивает следователь и следствие в дальнейшем намерено ходатайствовать перед судом о заключении Кулакова под стражу.
В свою очередь, пресс-служба главного управления территориальной политики Московской области сообщила, что Кулаков ушел в отставку.
"29 мая 2019 года Кулаков Андрей Николаевич досрочно прекратил полномочия главы Раменского района Московской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исполняющим обязанности назначен первый замглавы муниципального района Николай Воробьев.