Экс-глава Раменского района Подмосковья арестован по делу об убийстве

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, сообщили "Интерфаксу" в суде в субботу.

Кулакову вменяется убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщили ранее в подмосковном главке Следственного комитета России, предварительно установлено, что в ночь на 2 мая Кулаков в салоне автомобиля убил 39-летную заместителя председателя местной общественной палаты Евгению Исаенкову, "к которой испытывал личные неприязненные отношения", после чего скрылся.

СМИ сообщали, что Кулаков и Исаенкова могли состоять в интимных отношениях.

В пресс-службе Раменского района 31 мая сообщили, что Кулаков досрочно сложил полномочия.