Полиция задержала женщину, бросившую детей в подмосковном хостеле

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Московской области задержали женщину, оставившую двоих детей в хостеле в Котельниках 28 мая, сообщила в субботу "Интерфаксу" представитель регионального главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, сотрудники полиции межмуниципального управления МВД России "Люберецкое" задержали женщину 1989 года рождения в городе Видное. По словам Петровой, в ближайшее время задержанная будет доставлена в следственные органы.

В Главном следственном управлении СКР по региону подтвердили задержание женщины, в котором принимал участие сотрудник ведомства. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.

Ранее сообщалось, что 28 мая неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела в подмосковных Котельниках, чтобы снять спального места. На просьбу сотрудника предоставить паспорт женщина ответила, что забыла его в машине. После этого, оставив детей, она вышла из здания и больше не возвращалась.

Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по двум статьям: "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".