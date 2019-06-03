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Суд арестовал женщину, бросившую детей в подмосковном хостеле

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Суд арестовал женщину, оставившую двоих годовалых детей в хостеле в Котельниках, сообщили в понедельник в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета России.

В рамках уголовного дела женщине предъявлены обвинения в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ) и оставлении в опасности (ст.125 УК РФ).

Ранее сообщалось, что 28 мая неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - обратилась к администратору хостела в подмосковных Котельниках, чтобы снять спальное место.

На просьбу сотрудника предоставить паспорт женщина ответила, что забыла его в машине. Оставив детей, она вышла из здания и больше не возвращалась.

Женщина во время допроса свою вину не признала, сказав, что оставила детей в хостеле якобы по договоренности со знакомой, которая за деньги оказывала услуги няни.

Москва СКР

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