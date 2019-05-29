Из-за оставления двух детей в подмосковном хостеле возбуждено уголовное дело

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела разыскивают женщину, оставившую двух годовалых детей в хостеле в подмосковных Котельниках, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Евгения Кирюшина.

"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка)", - сказала Кирюшина в среду "Интерфаксу".

По данным следствия, накануне неизвестная женщина с двумя годовалыми детьми, мальчиком и девочкой, захотела поселиться в хостеле в городе Котельники. Когда у нее попросили паспорт, она сказала, что он остался в машине и вышла из здания якобы за тем, чтобы его взять, но так и не вернулась. Сотрудники хостела обратились в правоохранительные органы.

По словам Кирюшиной, детей отвезли в медучреждение до выяснения всех обстоятельств. Сейчас следователи ищут женщину, оставившую детей, и ее возможных родственников.