Мужчина погиб в московском метро, попав под поезд

Фото: ТАСС, Николай Галкин

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Пассажир попал под поезд около 22:45 вторника на станции метро "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Для извлечения тела погибшего мужчины было снято напряжение с контактного рельса. Прерывалось движение поездов от станции "Чеховская" до станции "Владыкино"", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе метро подтвердили, что на Серпуховско-Тимирязевской линии вечером во вторник не было движения поездов от станции "Чеховская" до станции "Владыкино" из-за падения пассажира.

Движение поездов было восстановлено в 23:13, уточнили в пресс-службе.