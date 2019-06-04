Движение на "серой" ветке московского метро восстановлено

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Движение на всем протяжении Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена полностью восстановлено после случая с падением пассажира под прибывающий поезд во вторник вечером.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии полностью восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом не было движения поездов от станции "Чеховская" до станции "Владыкино", в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.