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Москвичам пообещали в пятницу 32-градусную жару

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС России предупреждает москвичей о повышении в пятницу температуры воздуха до 32 градусов.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет днем 7 июня местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30-32 градусов Цельсия", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными явлениями в управлении рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

Москва

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