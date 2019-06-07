Москвичам пообещали в пятницу 32-градусную жару

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС России предупреждает москвичей о повышении в пятницу температуры воздуха до 32 градусов.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет днем 7 июня местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30-32 градусов Цельсия", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными явлениями в управлении рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.