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Почти 60 новых парков появится в Москве до конца года

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Создание новых парков - часть общегородской программы благоустройства Москвы в 2019 году, на сегодняшний день в столице уже существует более 500 парковых территорий, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Примерно 60 парков в этом году будет создано... Это парки, начиная от 5 га и до гигантов 90 га", - сказал Бирюков в пятницу журналистам.

Он напомнил, что в 2010 году в Москве было всего 130 парковых территорий, а сегодня их - более 500. "Вот такая масштабная работа", - добавил заммэра.

Ранее Бирюков заявил, что по объемам благоустройства 2019 год станет самым крупномасштабным.

"Помимо центральной части города, сейчас благоустроительные работы ведутся практически в каждом районе. Примерно 800 с лишним объектов в этом году будет благоустроено по городу", - сказал Бирюков.

Москва

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