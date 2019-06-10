Общественная палата Москвы обсудит ситуацию с делами о наркотиках

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Общественная палата Москвы после обсуждения дела журналиста Ивана Голунова намерена провести большое заседание по проблеме наркотиков в столице, в частности, по расследованию дел по 228 статье УК.

"Нам проблемами наркотиков в городе надо озаботиться и подготовить большое заседание, потому что это большая проблема, реально большая проблема, особенно среди молодежи", - сказал заместитель председателя Общественной палаты Алексей Венедиктов на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю ОП Москвы.

"Огромное число (уголовных дел по наркотикам - ИФ), и эта проблема растет, про наркотики, про закладки, про сбыт, в Москве, и каждый день задерживают массу людей", - сказал он.

Венедиктов предложил комиссии запросить у компетентных органов информацию о том, "как расследуются такие дела, какие приговоры по ним выносятся, какие жалобы на нарушения".

Ранее члены комиссии ОП Москвы, которую Венедиктов возглавляет, подтвердили его мандат для наблюдения за делом Голунова.

Задержание Ивана Голунова

Полицейские задержали Голунова днем 6 июня на Цветном бульваре и на следующий день заявили, что у него при себе и в съемной квартире нашли наркотики. 8 июня журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ, и следствие МВД попросило его арестовать. Однако Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест на два месяца.

Журналист заявил, что наркотики ему подбросили, и предположил, что его преследование связано с публикациями о похоронном бизнесе, из-за которых он раньше получал угрозы. Его адвокат Дмитрий Джулай допустил, что наркотики в квартиру Голунова могли подбросить перед обыском, пока журналиста держали в полицейской машине, а сотрудники правоохранительных органов куда-то отходили с его ключами.