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В Москве отреставрируют памятник Юрию Долгорукому

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Реставрацию памятника Юрию Долгорукому на Тверской площади в Москве завершат до конца года, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

"Реставраторы до конца 2019 года отреставрируют один их главных символов столицы - памятник Юрию Долгорукому, установленный на Тверской площади напротив здания мэрии Москвы. В настоящий момент определился подрядчик и ведется монтаж строительных лесов", - говорится в сообщении.

По информации Мосгорнаследия, программа реставрационных работ предусматривает промывку и расчистку поверхности монумента от трудноудаляемых техногенных загрязнений, восполнение утрат и сколов поверхности, реставрацию швов и консервацию памятника.

"Нынешнее состояние памятника неутешительное: в разрушенные местами соединительные швы облицовки постамента долгое время просачивалась влага, плиты из лабрадорита выпирают неравномерно, внутренняя конструкция фигур подверглась коррозии, местами разрушены слои патины с тонировками, есть утраты в посвятительной надписи на постаменте. Все это и предстоит устранить, чтобы будущую зиму памятник основателю Москвы встретил в лучшем виде", - уточнил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Москва

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