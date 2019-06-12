Алексея Навального задержали на акции в поддержку Голунова в Москве

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - На не согласованном городскими властями марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова задержали оппозиционера Алексея Навального.

Как передал корреспондент "Интерфакса", Навального задержали в районе "Центрального рынка" на Рождественском бульваре.

Задержание оппозиционера подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Несогласованная акция в поддержку Голунова, запланированная в виде шествия по маршруту станция метро "Чистые пруды" - здание ГУ МВД РФ, в настоящее время проходит в центре Москвы.

Шествие началось около 12:30 от метро "Чистые пруды". В настоящее время большая часть людей идет по Сретенскому и Рождественскому бульварам.

В свою очередь, правоохранительные органы усилили меры безопасности по траектории маршрута.

Полицейские по ходу движения людей просят собравшихся разойтись и не задерживаться, чтобы "не мешать проходу граждан".

Оценками мэрии и полиции о числе участников акции, а также о количестве задержанных, "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее московские власти предостерегли от участия в несогласованной акции в защиту Голунова. В мэрии сообщили, что организаторы были уведомлены об ответственности за ее проведение в соответствии с действующим законодательством. Власти попросили граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированной акции.

Сам Голунов, освобожденный из-под ареста вечером во вторник, сказал, что не будет принимать участие в марше в свою защиту.

Дело Голунова

Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства.

Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями.

Во вторник, 11 июня, Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил , что материалы расследования службы собственной безопасности о правомерности действий сотрудников полиции, задержавших журналиста, переданы в Следственный комитет России, сами сотрудники освобождены от исполнения обязанностей.