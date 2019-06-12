Власти Москвы предостерегли от участия в несогласованной акции в защиту Голунова

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Встреча представителей правительства Москвы с организаторами несогласованной акции "Свободу Ивану Голунову", которую планировалось провести в День России в центре города, состоялась накануне, сообщает столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Как говорится в сообщении, поступившем в среду в "Интерфакс", "организаторы были уведомлены об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия в соответствии с действующим законодательством".

В мэрии напомнили, что "регламент подготовки публичных мероприятий и ограниченное время для осуществления необходимого комплекса мер не позволяет обеспечить общественную безопасность в полном объеме".

В этой связи столичные власти попросили граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированной акции.

Как сообщалось, инициаторы намеченного на 12 июня марша в поддержку журналиста "Медузы" Голунова отказались от призывов участвовать в этой акции, не согласовав ее с мэрией Москвы.

Заявление было опубликовано по итогам их переговоров с первым заместителем руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василием Олейником, руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимиром Регнацким и вице-мэром Александром Горбенко.

Ранее к отмене воскресного марша призвали в своем заявлении руководители издания "Медуза", где работает Голунов.

Сам Голунов, освобожденный из-под ареста вечером во вторник, сказал, что не будет принимать участие в марше в свою защиту.

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства.

Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями.

11 июня Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.