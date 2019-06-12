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Патрушев заявил, что не имеет данных о виновности спецслужб в деле Голунова

Патрушев заявил, что не имеет данных о виновности спецслужб в деле Голунова
Освобождение Ивана Голунова 11 июня
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что не располагает информацией о том, что в деле журналиста Ивана Голунова могут быть виновны сотрудники спецслужб.

Об этом он сказал журналистам в среду, отвечая на вопрос, должны ли сотрудники спецслужб в случае, если они причастны к делу Голунова, понести ответственность.

"Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание", - добавил Патрушев.

Дело Голунова

Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства.

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Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями.

Во вторник, 11 июня, Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что материалы расследования службы собственной безопасности о правомерности действий сотрудников полиции, задержавших журналиста, переданы в Следственный комитет России, сами сотрудники освобождены от исполнения обязанностей.

Иван Голунов вышел на свободу

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Иван Голунов Медуза Совбез Николай Патрушев

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