Поиск

Защита Голунова будут добиваться справедливого процесса над его преследователями

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Защита журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков, будет добиваться справедливого процесса в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые занимались его уголовным делом, заявил главный редактор издания Иван Колпаков.

"Мы будем добиваться справедливого процесса над полицейскими. Ни один из людей, участвовавших в этой операции, не должен уйти от ответственности. Поэтому наши адвокаты - Сергей Бадамшин и Генри Резник - продолжат работу", - говорится в заявлении Колпакова, опубликованном в фейсбуке.

По его словам, текст Голунова, посвященный похоронной индустрии, над которым тот работал перед задержанием, "будет закончен при участии журналистов, которые подключились к работе над ним".

"Этот текст - ключевой для понимания, кто организовал силовую атаку на Ивана. Этих людей важно найти и добиться справедливого процесса над ними - куда более важно, чем наказать простых исполнителей (это уже и так происходит). Текст Голунова выйдет одновременно во многих изданиях России и мира, а помимо него, будут и другие расследования - они посвящены людям, которые, по нашему мнению, решили наказать Ивана за его работу", - отметил Колпаков.

Дело Голунова

Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства.

В РоссииИван Голунов вышел на свободуИван Голунов вышел на свободуЧитать подробнее

Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями.

Во вторник, 11 июня, Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что "материалы расследования службы собственной безопасности о правомерности действий сотрудников полиции, задержавших журналиста Ивана Голунова, переданы в Следственный комитет России, сами сотрудники освобождены от исполнения обязанностей".

Иван Голунов вышел на свободу

7
Иван Голунов Медуза

Новости по теме

Новости

"Cиние ведерки" оценили идею экспресс-анализа слюны водителей

"Cиние ведерки" оценили идею экспресс-анализа слюны водителей
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Патрушев заявил, что не имеет данных о виновности спецслужб в деле Голунова

Патрушев заявил, что не имеет данных о виновности спецслужб в деле Голунова
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Власти Москвы предостерегли от участия в несогласованной акции в защиту Голунова

Власти Москвы предостерегли от участия в несогласованной акции в защиту Голунова

Что случилось этой ночью: среда, 12 июня

С 12 июня пограничники не будут принимать заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних

Инициаторы марша в защиту Голунова отказались звать людей без согласования с мэрией

МВД предложило дополнительный тест для выявления пьяных за рулем

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунов пообещал всемерно помогать следствию

Голунов пообещал всемерно помогать следствию
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунов не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов вышел на свободу

Иван Голунов вышел на свободу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');