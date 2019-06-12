Защита Голунова будут добиваться справедливого процесса над его преследователями

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Защита журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков, будет добиваться справедливого процесса в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые занимались его уголовным делом, заявил главный редактор издания Иван Колпаков.

"Мы будем добиваться справедливого процесса над полицейскими. Ни один из людей, участвовавших в этой операции, не должен уйти от ответственности. Поэтому наши адвокаты - Сергей Бадамшин и Генри Резник - продолжат работу", - говорится в заявлении Колпакова, опубликованном в фейсбуке.

По его словам, текст Голунова, посвященный похоронной индустрии, над которым тот работал перед задержанием, "будет закончен при участии журналистов, которые подключились к работе над ним".

"Этот текст - ключевой для понимания, кто организовал силовую атаку на Ивана. Этих людей важно найти и добиться справедливого процесса над ними - куда более важно, чем наказать простых исполнителей (это уже и так происходит). Текст Голунова выйдет одновременно во многих изданиях России и мира, а помимо него, будут и другие расследования - они посвящены людям, которые, по нашему мнению, решили наказать Ивана за его работу", - отметил Колпаков.

Дело Голунова

Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства.

Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями.

Во вторник, 11 июня, Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что "материалы расследования службы собственной безопасности о правомерности действий сотрудников полиции, задержавших журналиста Ивана Голунова, переданы в Следственный комитет России, сами сотрудники освобождены от исполнения обязанностей".