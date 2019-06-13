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В Измайловском кремле загорелось здание рынка "Вернисаж"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Происходит возгорание на рынке "Вернисаж" в Измайлово, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного МЧС.

"13 июня в 22:00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Измайловское шоссе, дом 73 Ж, где по предварительной информации происходит загорание на первом этаже 2-х этажной части здания переменной этажности. Здание 2-х-5-ти этажное", -сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало. "Площадь пожара выясняется", - добавили в пресс-службе. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Позднее стало известно, что пожар локализовали на площади в 50 квадратных метров.

Москва Измайловский кремль

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