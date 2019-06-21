Площадь лесного пожара на юго-востоке Подмосковья выросла до 80 га

Фото: ТАСС, Кирилл Шипицин

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Площадь лесного пожара в Луховицком районе Подмосковья увеличилась до 80 гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области в пятницу.

Пожар распространился в труднодоступном болотистом месте, где использование тяжелой инженерной техники затруднено, говорится в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс". Угрозы населенным пунктам нет.

В нем отмечается, что пожар перешел на территорию подмосковного лесничества 19 июня с территории Рязанской области. 20 июня вертолеты МИ-8 сбросили на место пожара 192 тонны воды, сейчас они продолжают работу. Самолеты ИЛ-76 сбросили 160 тонн воды.

В тушении участвуют 68 сотрудников Главного управления МЧС России по Московской области, Минобороны России, комитета лесного хозяйства Московской области и других ведомств, задействованы 30 единиц лесопожарной техники. Проводится авиационная разведка, чтобы определить места для встречного пала - выжигания лесной подстилки для создания барьера на пути распространения огня.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что в Луховицком округе вторые сутки идет борьба с лесным пожаром. "Ближайший населенный пункт находится в шести километрах от места пожара. Угрозы перехода огня на дома нет", - сказал источник, отметив, что огнем охвачено свыше 4 га леса.