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В московском парке "Сокольники" три ребёнка упали с аттракциона

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Три ребенка в столичном парке "Сокольники" упали с аттракциона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка полиции.

"В субботу утром в отдел полиции поступило сообщение о сорвавшихся с аттракциона детях в парке в Москве. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что трое детей получили телесные травмы", - сказали в пресс-службе.

В МВД отметили, что в настоящий момент на месте проводится проверка.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что дети, пострадавши на аттракционе "Колобок" в Сокольникахдети получили легкие травмы, родители отказались от госпитализации.

Москва Сокольники

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