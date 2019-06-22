После инцидента с детьми на аттракционе в московском парке завели дело

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим в одном из столичных парков, сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова в субботу.

Как она рассказала, по предварительным данным, днем 22 июня 2019 года в результате поломки аттракциона в одном из парков на востоке Москвы кабинка с находящимися внутри тремя детьми упала на землю, и они получили различные травмы.

В Следственном комитете уточнили, что в настоящее время детям оказывается необходимая медицинская помощь.

В пресс-службе столичного главка СК добавили, что следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

В свою очередь, в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы "Интерфаксу" сообщили, что состояние детей оценивается ближе к удовлетворительному.

"Пострадало трое несовершеннолетних. Двое были госпитализированы в травмпункт, один подросток в детскую больницу, - сказали в департаменте. - Состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, угрозы для жизни нет".

По словам собеседника агентства, на место инцидента в парк "Сокольники" в течение 5 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой помощи.

Ранее в пресс-службе московского главка полиции сообщали, что в столичном парке "Сокольники" три ребёнка слетели с аттракциона, проводится проверка.