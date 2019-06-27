Сергиев Посад предложили превратить в православный Ватикан за 140 млрд рублей

В городе запланировали масштабное строительство и сносы

Вид на купола Свято-Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Власти подмосковного Сергиева Посада оценили в 120-140 млрд рублей проект по перестройке центра города и превращению его в одну из главных православных святынь, по образцу Ватикана, Иерусалима и Мекки. В эту сумму мэр города Михаил Токарев оценил стратегию развития, которую подготовило консалтинговое бюро "Стрелка" по заказу госкомпании "Дом.РФ".

Строительство духовных зданий и перенос административных

В "Стрелке" предложили почти полностью перестроить центр города и поделить его на духовную и административную части. Перестройка затронет примерно 400 га в центре Сергиева Посада при общей площади города в 1200 га, отметил Токарев.

По проекту рядом с лаврой на проспекте Красной армии обустроят культурно-представительский центр, в который войдут музей православного искусства, молодежный православный культурный центр, патриаршая богословская библиотека, конгресс-центр, гостиница, высший церковный суд, корпус синодальных учреждений, миссионерский корпус, патриарший дом приемов, представительства автокефальных церквей и центр православных медиа.

Для этого все госучреждения перенесут в административно-деловой центр в противоположный конец города, вдоль улицы Симоненкова. Всего там разместят 23 учреждения, включая военкомат и МВД.

В жилых районах предлагается построить 11 районных и 20 локальных центров, возведя в общей сложности 800 000 квадратных метров жилья. Райцентр будет объединять супермаркет, кинотеатр, спорткомплекс, диагностический кабинет и центр госуслуг, а локальный – школу, детсад, аптеку, магазин, остановку общественного транспорта и спортивную площадку, объясняют "Ведомости".

Поскольку город сформирован вокруг одной улицы, проходящей через центр, по которой ежедневно проезжают 36 тысяч машин, эксперты предложили построить Новый Восточный объезд, транспортно-пересадочный узел, который объединит железнодорожный вокзал и автовокзал, обустроить пять вертолетных площадок и создать аэропорт на базе аэродрома "Вихрева". В стратегии говорится, что пропускная способность аэропорта составит 1 млн человек в год. Речь пойдет не о регулярных рейсах, а о частной авиации и бизнес-джетах, считает глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Цена вопроса

Стоимость работ в "Стрелке" не оценили. По мнению Токарева, это будет стоить от 120 млрд до 140 млрд рублей, 90% из которых придется на федеральный бюджет. Эксперты Colliers для "Ведомостей" оценили инвестиции в проект примерно в 85–100 млрд рублей без учета транспортной и инженерной инфраструктуры. При этом на всю программу благоустройства городов России за два года из бюджета выделили 50 млрд рублей, отмечает издание.

"Весь консолидированный бюджет Московской области – 672 млрд руб., – сказала "Ведомостям" профессор МГУ Наталья Зубаревич. – Думаю, они надеются на набожность высоких начальников". Эксперт отметила, что в Подмосковье есть и другие нерешенные проблемы - мусор, дороги и дефицит детских садов и школ.

Принятие решения

В декабре 2017 года Минстрой и "Дом.РФ" (бывшее Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) заказали "Стрелке" концепцию развития Сергиева Посада. Также в 2017 году бывший мэр города депутат Госдумы Сергей Пахомов написал в инстаграме, что обсуждал судьбу Сергиева Посада с патриархом Кириллом, и тот поддержал воссоздание в центре города духовного, культурного и туристического центра.

Весной 2018 года Пахомов представил концепцию попечительскому совету Троице-Сергиевой лавры. Затем РПЦ попросила Путина поддержать эту идею, рассказали "Ведомостям" источник в правительстве и собеседник, близкий к РПЦ. В январе 2019 года по распоряжению правительства была создана рабочая группа по развитию Сергиева Посада, она составляет перечень объектов, на строительство или ремонт которых будут направлены деньги из федерального бюджета.

Представитель Минэкономразвития заявил, что администрации Подмосковья поручили доработать перечень объектов, а окончательное решение по строительству и его финансированию примет правительство.

За стратегию и ряд других документов Дом.РФ заплатил "Стрелке" 300 млн рублей, рассказал "Ведомостям" источник, близкий к одной из сторон.

В сентябре 2018 года "Русская служба Би-би-си" сообщала, что в администрации Сергиева Посада о планах РПЦ очистить центр города от советского наследия и создать там православный Ватикан узнали из СМИ и "были удивлены".