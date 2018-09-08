В РПЦ пообещали учесть интересы жителей Сергиева Посада при создании "столицы русского православия"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион подтвердил, что в Сергиевом Посаде планируется устроить православный центр духовной жизни наподобие Ватикана, однако интересы местных жителей это не затронет.

"Идея создать такой духовно-культурный и духовно-просветительский центр в Сергиевом Посаде - это идея, с одной стороны, смелая, но, с другой стороны, идея очень важная и своевременная. Конечно, в реализации этого проекта будут принимать участие и государство, и церковь. Конечно, здесь будут учтены интересы местных жителей, то есть никого, я думаю, не будут никуда выгонять или выселять", - сказал иерарх в субботу в программе "Церковь и мир" на канале "Россия-24".

Он отметил, что проект сам по себе представляется ему очень интересным, потому что речь идет о Сергиевом Посаде как "своего рода столице русского православия", духовном центре для всей Русской православной церкви.

"Конечно, таковым центром уже является Троице-Сергиева лавра, но люди, которые приезжают в Сергиев Посад, как только они выходят за стены лавры, оказываются в достаточно неблагоприятной атмосфере города, в котором очень многие здания требуют ремонта, реконструкции, реновации, а некоторые, наверное, требуют сноса", - заметил иерарх.

Все эти вопросы, добавил он, будут решаться "на самом высоком государственном уровне".

Иерарх вспомнил годы, когда он учился в Московских духовных школах. "Всегда, когда мы переступали порог лавры, мы чувствовали себя в каком-то совершенно особом мире, в мире, овеянном присутствием святых, прежде всего, конечно, преподобного Сергия Радонежского, а как только выходили за ворота лавры, мы оказывались в очень неухоженном месте, в месте, где очень слабо развита инфраструктура, в том числе туристическая", - рассказал он.

По мнению митрополита, даже для паломников, которые приезжают в этот город, чтобы поклониться мощам преподобного Сергия, поучаствовать в богослужении, очень мало условий, мало гостиниц.