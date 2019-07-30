Глава совета РПЦ по церковному искусству назвал ложью слухи об уголовном деле против него

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Руководитель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин категорически опроверг появившиеся в интернете публикации о возбуждении против него уголовного дела за ДТП, совершенное в 2016 году.

"Наглая, бессовестная ложь. Я никогда не привлекался за "управление в нетрезвом виде" и в прочих описанных инцидентах", - сказал отец Леонид во вторник "Интерфаксу".

По мнению священника, это месть за то, что он вступился за проект строительства "русского Ватикана" в Сергиевом Посаде и строительство храма в городке Росгвардии.

"Грязно и непорядочно", - резюмировал глава совета Русской православной церкви.