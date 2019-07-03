Минтранс попросил пограничников побыстрее оформлять пассажиров во "Внуково"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минтранс попросит Федеральную пограничную службу "более ритмично" пропускать пассажиров, проходящих пограничный контроль во "Внуково", сообщил во среду глава министерства Евгений Дитрих.

О проблемах в аэропорту ведомству сообщил Ространснадзор.

"Сейчас достаточно серьезная сложность состоит в том, что высокий сезон, большой пассажиропоток. Во "Внуково" вчера был целый ряд проблем, тоже служба по надзору (Ространснадзор - ИФ) мне докладывала о том, что там часть вопросов на стороне наших коллег из Федеральной пограничной службы. Тоже мы с ними сейчас обсуждаем возможность, скажем, более ритмичной работы пограничников при оформлении прилетающих пассажиров", - сказал Дитрих.

Министр также прокомментировал ситуацию с коллапсом при выдаче багажа в "Шереметьево", пообещав, что в отношении целого ряда сотрудников будут сделаны "самые серьезные выводы".

"Я полагаю, что все усилия контролирующих органов нацелены в первую очередь на то, чтобы помочь разрулить ситуацию и понять, что же делается не так. Я думаю, что они приведут нас к тому, что мы всё-таки наладим весь этот процесс", - добавил Дитрих.