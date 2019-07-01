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Генпрокуратура проверит "Шереметьево" в связи с задержками выдачи багажа

В аэропорту опять начались проблемы с вещами пассажиров

Генпрокуратура проверит "Шереметьево" в связи с задержками выдачи багажа
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура начала проверку защиты прав пассажиров в связи с "систематическими" задержками багажа в аэропорту "Шереметьево", сообщило надзорное ведомство. На место выехали сотрудники этого ведомства и Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Начать проверку поручил замгенпрокурора Николай Винниченко.

О проблемах с выдачей багажа по прилете пассажиры стали говорить в конце мая. Они жаловались, что часами не могли получить свои вещи по прилете или что чемоданы не успевали погрузить на их рейс при вылете. В "Шереметьево" задержки объяснили ростом пассажиропотока в высокий туристический сезон. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что обработкой багажа в аэропорту раньше занимался "Аэрофлот", с мая 2018 года эти функции постепенно начали передавать дочерней структуре "Шереметьево", а в этой компании оказалось недостаточно грузчиков.

Московская прокуратура по надзору на транспорте уже проводила проверку по публикациям о проблемах. Проверка выяснила, что "Шереметьево-Хэндлинг" плохо спланировала работу по обработке большого объема багажа, сообщили в Генпрокуратуре. Прокурорские представления были внесены руководству "Аэрофлота", "Международному аэропорту Шереметьево", ООО "Шереметьево Хэндлинг" и ООО "Северный ветер". По фактам были возбуждены 18 административных дел об оказании некачественных услуг пасажирам.

Однако 29 и 30 июня в аэропорту снова начались задержки багажа, узнали "Ведомости". По сведениям издания, новый "коллапс" был связан с дождями и отказом багажной ленты.

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Шереметьево Генпрокуратура Аэрофлот

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