Движение на Кольцевой линии московского метро прерывалось из-за падения пассажира

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Движение поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена, которое в пятницу вечером было прервано из-за падения пассажира, восстановлено.

Движение на Кольцевой линии введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) July 12, 2019

Из-за падения человека на пути не было движения по Кольцевой линии в направлении по часовой стрелке. В обратном направлении поезда ходили по расписанию.

При каких обстоятельствах произошло ЧП с пассажиром, не сообщалось.