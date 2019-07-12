Движение на Кольцевой линии московского метро прерывалось из-за падения пассажира
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Движение поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена, которое в пятницу вечером было прервано из-за падения пассажира, восстановлено.
Движение на Кольцевой линии введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) July 12, 2019
Из-за падения человека на пути не было движения по Кольцевой линии в направлении по часовой стрелке. В обратном направлении поезда ходили по расписанию.
При каких обстоятельствах произошло ЧП с пассажиром, не сообщалось.