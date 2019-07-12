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Движение на Кольцевой линии московского метро прерывалось из-за падения пассажира

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Движение поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена, которое в пятницу вечером было прервано из-за падения пассажира, восстановлено.

Из-за падения человека на пути не было движения по Кольцевой линии в направлении по часовой стрелке. В обратном направлении поезда ходили по расписанию.

При каких обстоятельствах произошло ЧП с пассажиром, не сообщалось.

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