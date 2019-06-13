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Власти Подмосковья назвали расчистку просеки в Ликино-Дулёво противопожарной мерой

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В подмосковном Ликино-Дулёво просеку расчищали не для дороги к мусорному полигону, а из соображений пожарной безопасности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Копии документов, подготовленных к работам, были переданы местным активистам, которых это не устроило, приводит пресс-служба слова главы областного Комлесхоза Ивана Советникова. В комитете добавили, что полицейских вызвали в связи с угрозами в адрес сотрудников лесничества и "Центрлесхоза".

Советников также заявил, что сомнений в законности проведения работ в ведомстве не возникает.

В свою очередь в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья агентству сообщили, что о начале строительства комплекса по переработке отходов в Ликино-Дулёво "речи быть не может", так как для этого еще предстоит провести инженерные изыскания и общественные обсуждения.

Ранее в четверг стало известно, что жители городского округа перекрыли трассу А-108, протестуя против вырубки леса, которая, по их мнению, проводилась для прокладки дороги на строящийся мусорный полигон.

Московская область Ликино-Дулёво

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